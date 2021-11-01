كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا

جانب من لقاء وكيل وزارة الداخلية بشير الأمين مع وفد من الخارجية الكورية الجنوبية، الأول من نوفمبر 2021(وزارة الداخلية)

أكدت كوريا الجنوبية استعدادها لمساعدة ليبيا أمنًّيا، وذلك خلال لقاء بين وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ونائب وزير الخارجية الكوري في طرابلس اليوم الإثنين.

وشرح الأمين للمسؤول الكوري طبيعة العمل والممارسات الشرطية والأمنية التي تمارس فيها الوزارة من خلال خطتها الاستراتيجية، مضيفًا أن الوزارة تسعى من أجل بسط الأمن وتعزيز الاستقرار بليبيا وتأمين عودة السفارات والبعثات الدبلوماسية والدولية، وذلك حسبما جاء في بيان لوزارة الداخلية.

الحالة الأمنية هل تسمح بعودة الشركات الكورية والسفير؟

وقال البيان إن نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية شدد على «اهتمام حكومته بدعم مساعي وجهود حكومة الوحدة الوطنية، خاصة بالمجال الأمني»، كما أنه تساءل عن الحالة الأمنية المتعلقة بعودة الشركات الكورية وعودة السفير الكوري المعتمد لدي ليبيا.

وأكد الأمين أن «الحالة الأمنية في ليبيا مشجعة لعودة الشركات وعودة السفير الكوري، خاصة مع وجود عدد كبير من السفارات بليبيا تعمل بصورة طبيعية».

وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على تشكيل فريق مشترك بين البلدين «لمناقشة بعض الرؤى والتحديات والاحتياجات وتبادل الخبرات».

جانب من لقاء وكيل وزارة الداخلية بشير الأمين مع وفد من الخارجية الكورية الجنوبية، الأول من نوفمبر 2021(وزارة الداخلية)