كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 05:27 مساء
جانب من لقاء وكيل وزارة الداخلية بشير الأمين مع وفد من الخارجية الكورية الجنوبية، الأول من نوفمبر 2021(وزارة الداخلية)

أكدت كوريا الجنوبية استعدادها لمساعدة ليبيا أمنًّيا، وذلك خلال لقاء بين وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين، ونائب وزير الخارجية الكوري في طرابلس اليوم الإثنين.

وشرح الأمين للمسؤول الكوري طبيعة العمل والممارسات الشرطية والأمنية التي تمارس فيها الوزارة من خلال خطتها الاستراتيجية، مضيفًا أن الوزارة تسعى من أجل بسط الأمن وتعزيز الاستقرار بليبيا وتأمين عودة السفارات والبعثات الدبلوماسية والدولية، وذلك حسبما جاء في بيان لوزارة الداخلية.

الحالة الأمنية هل تسمح بعودة الشركات الكورية والسفير؟
وقال البيان إن نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية شدد على «اهتمام حكومته بدعم مساعي وجهود حكومة الوحدة الوطنية، خاصة بالمجال الأمني»، كما أنه تساءل عن الحالة الأمنية المتعلقة بعودة الشركات الكورية وعودة السفير الكوري المعتمد لدي ليبيا.

وأكد الأمين أن «الحالة الأمنية في ليبيا مشجعة لعودة الشركات وعودة السفير الكوري، خاصة مع وجود عدد كبير من السفارات بليبيا تعمل بصورة طبيعية».

وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على تشكيل فريق مشترك بين البلدين «لمناقشة بعض الرؤى والتحديات والاحتياجات وتبادل الخبرات».

جانب من لقاء وكيل وزارة الداخلية بشير الأمين مع وفد من الخارجية الكورية الجنوبية، الأول من نوفمبر 2021(وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام يقيل مدربه البرتغالي سانتو.. والمدير الرياضي: آسف
رياضة عالمية
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
غموض حول إصابة أغويرو بعد نقله إلى المستشفى
رياضة عالمية
ميقاتي يناشد قرداحي «بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر»
عربى
ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات
دولى
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
اعتماد 12 ملعبا في انتظار انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم.. ومباريات قوية في ...
رياضة محلية
اللافي يصدر توضيحا بشأن مبادرته السياسية حول الانتخابات
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
بلومبرغ: مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
اقتصاد
«أرامكو» السعودية تعلن زيادة أرباحها 158% في الربع الثالث
اقتصاد
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
هيئة الرقابة الإدارية تكشف: مناصب لمتقاعدين وخسائر وقروض متعثرة في شركة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يؤكد صحة المذكرة المسربة حول مشروعات التنمية المخصص لها 9.6 مليار...
ليبيا
«بلديتا الرجبان والقره بوللي» تؤكدان تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«منظمة الأرصاد»: المناخ العالمي دخل في المجهول