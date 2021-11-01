التضامن الاجتماعي: تجميد 40 ألف معاش لمتوفين على مستوى ليبيا

شعار صندوق التضامن الاجتماعي (الإنترنت)

أعلن مدير إدارة المعاشات الأساسية لدى الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عبدالحكيم الوحيشي، عن تجميد 4 آلاف معاش أساسي على مستوى ليبيا خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوحيشي، في منشور عبر صفحة الهيئة على «فيسبوك»، أن الحسابات المجمدة لأشخاص متوفين، وذلك بعد مطابقة الأرقام الوطنية لدى منظومة المعاشات الأساسية بمنظومة السجل المدني، وتبين عدم مطابقة الأرقام بالبيانات المستحدثة، وأنها لأشخاص متوفين.

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وأشار إلى أن الإدارة تعمل منذ فترة على فرز وتصحيح جميع البيانات المتعلقة بشؤون المعاشات الأساسية، وبما فيها فروع الهيئة بالمنطقة الشرقية التى انضمت حديثًا لإدارة الهيئة بعد انقطاع دام لأكثر من 6 سنوات.

وأكد أن إدارة الهيئة تعمل على حل جميع الإشكاليات المتعلقة بشؤون المعاشات الأساسية وغيرها بشكل نهائي، وفق الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الأحد، بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، الأحد، إشكالية تأخر صرف المعاشات الأساسية، وذلك خلال لقائين منفصلين.

وفي لقاء مع رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي، بحثت وزير الشؤون الاجتماعية حلحلة إشكاليات تأخر المعاشات الأساسية ومتابعة تقارير آلية صرفها بشكل عاجل خلال الأشهر المقبلة.