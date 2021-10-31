هيئة الاتصالات: إطلاق مشروع تطوير استراتيجية ليبيا الإلكترونية

جانب من فعاليات مؤتمر ليبيا الرقمية في تونس (صفحة وزارة الاتصالات على فيسبوك)

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، اليوم الأحد، إطلاق وزارة الاتصالات مشروع تطوير استراتيجية ليبيا الإلكترونية، مستعينةً بأحد بيوت الخبرة الدولية المختصة لتطوير الاستراتيجية المستهدفة، تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بالهيئة، وبالتعاون مع المعنيين في جميع القطاعات والجهات الحكومية.

وأضافت: «بناء على ذلك جرى تقييم الوضع الحالي، لفهم جاهزية التحول الإلكتروني لجميع الفئات المستهدفة، والمقدرة بـ27 وزارة، و42 جهة حكومية. كما جرى توثيق تفاصيل أكثر من 600 خدمة حكومية مختلفة يمكن تقديمها إلكترونيًا، وتحديد 31 مبادرة، و67 برنامجًا، و77 مؤشر مراقبة أداء لتنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة لتطوير 23 کراسة من كراسات الشروط والمواصفات الجاهزة للطرح حاليًا».

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جاءت هذه التفاصيل خلال فعاليات مؤتمر ليبيا الرقمية والمعرض المصاحب لها، الذي اختُتم الخميس في العاصمة التونسية، بتنظيم من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والمنظمة العربية للتكنولوجيا والاتصالات.

مراحل التحول الرقمي خلال 5 سنوات

وخلال المؤتمر، استعرض رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، سالم عبدالله الدرسي مراحل التحوُّل الرقمي في ليبيا خلال السنوات الماضية، مستهلًا بمبادرة وزارة الاتصالات والمعلوماتية العام 2012 التي قدّمت من خلالها «مبادرة ليبيا الإلكترونية» إلى مجلس الوزراء.

كما تطرق رئيس الهيئة إلى إنشاء إدارة الخدمات الإلكترونية بقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2012 من أجل العمل على تطوير المبادرة، وتحويلها لبرنامج عملي لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث بدأ العمل رسميًا على تنفيذ المشروع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 99 لسنة 2013، وانطلق مشروع الحكومة الإلكترونية تحت إشراف لجنة عليا، بمسماه الرسمي «الخدمات الإلكترونية»، لتطوير ورفع مستوى الجودة في ليبيا، عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك بالتحول الشامل إلى التعاملات الإلكترونية، وربط جميع الأجهزة الحكومية، سعيًا لتبسيط الإجراءات والتعاملات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال، وكذلك التقليل من ازدواجية نُظم البرمجيات، وتعزيز مبدأ الشفافية واللامركزية، مع مراعاة قضايا الأمن السيبراني.

مشروع قانون المعاملات الإلكترونية

وعلى الصعيد القانوني، تطرَّق رئيس الهيئة لإعداد البيئة التشريعية اللازمة لاستراتيجية التحوُّل الرقمي بشكل عام، وصياغة مسودّة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، الذي يجري العمل الآن على إحالته لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، من أجل توجيهه للجهات التشريعية للاعتماد.

شركة دولية لتطوير شبكة الهاتف المحمول في 200 مدينة

وتحدَّث رئيس الهيئة عن تطوير البنى التحتية للشبكات ومعدات الاتصالات، مشيرًا إلى تطوير شبكات الهاتف المحمول من خدمة الجيل الثالث إلى الجيل الرابع المطور من الاتصالات العام 2017، وكذلك تعاقد إحدى الشركات التابعة للقطاع في العام الحالي مع إحدى الشركات الدولية المختصة لتحديث شبكة الألياف البصرية للاتصالات، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل في العديد من القطاعات المرتبطة بالاتصالات، فضلاً عن تشجيع الاستثمار.

ومن المخطط أن يطال تطوير الشبكة 200 مدينة عبر الكوابل الأرضية والبحرية خلال سنة ونصف السنة تقريبًا، الأمر الذي يمثل خطوة مهمة نحو التحوُّل الرقمي في مختلف أنحاء البلاد.

جانب من فعاليات مؤتمر ليبيا الرقمية في تونس (صفحة وزارة الاتصالات على فيسبوك)