هيئة الاتصالات تحضر لعقد مؤتمر ليبيا الرقمية في تونس

اجتماع لهيئة الاتصالات للإعداد لمؤتمر ليبيا الرقمية، 6 أكتوبر 2021، (صفحة الهيئة على فيسبوك)

عقدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اجتماعا للتحضير لمؤتمر ليبيا الرقمية، الذي سينظم نهاية أكتوبر الجاري في تونس، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

ويهدف المؤتمر إلى مساعدة ليبيا في وضع خارطة طريق لبناء اقتصاد رقمي مستدام ومنسجم مع الاقتصاد العالمي، يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ويشمل المؤتمر ثلاث مراحل، تبدأ أولها قبل انعقاده عبر إعداد الخطوط العريضة لرؤية ليبيا الرقمية، ثم مرحلة المؤتمر الذي سيستعرض الرؤية والاستراتيجية الرقمية، والتباحث مع جميع أصحاب المصلحة حول تطبيق الرؤية، والخروج بتوصيات تطبق على أرض الواقع، ثم الشروع في تنفيذها وفق إطار خطط عمل مضبوطة زمنيا.

ومن المخرجات المنتظر التوافق عليها في المؤتمر «وضع استراتيجية رقمية وطنية متكاملة للاتصالات، وكذلك رؤية لهيكلة البنية التحتية للاتصالات، فضلا عن وضع برامج لتطوير الكفاءات الليبية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأخرى لتطوير الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع».