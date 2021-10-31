بالصور: المنفي يشارك في افتتاح الملتقى الليبي للاستقرار

محمد المنفي، في فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار في العاصمة طرابلس، 31 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في افتتاح فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد، بحضور مشاركين من الأعيان والحكماء من كل المدن الليبية.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي، عن سعادته بحضور الملتقى الذي يجمع نخبة من الحكماء والشباب والنساء، من كل أنحاء البلاد، تحت مسمى كبير هو «استقرار ليبيا»، مشيرًا إلى أن «جميع الليبيين ينشدون عودة الاستقرار والسلام إلى بلادهم، بالنظر إلى ما تمتلكه بلادنا من خيرات وتاريخ وإرث حضاري كبير»، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وأكد المنفي خلال كلمته في الملتقى، أن المجلس الرئاسي، يعمل على تنفيذ كل الخطوات في هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار، من خلال العمل على توحيد كل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، التي تعد «جزءًا مهمًّا من الوصول إلى استقرار بلادنا»، وكذلك المصالحة الوطنية الشاملة، «إذ لا يمكن عبور المرحلة إلا من خلال مصالحة سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية وعسكرية».

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وأضاف أن عديد الدول مرت بتجارب مماثلة وقضت فيها سنوات طويلة، و«نحن اليوم في المجلس الرئاسي نؤسس لمصالحة وطنية تشمل كل فئات الشعب، على ركائز صحيحة وبشكل مؤسسي».

ودعا المنفي إلى التعاون والتضامن من أجل أن يكون استقرار البلاد قريبًا، وصولًا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

محمد المنفي، في فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار في العاصمة طرابلس، 31 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

محمد المنفي، في فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار في العاصمة طرابلس، 31 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

محمد المنفي، في فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار في العاصمة طرابلس، 31 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

محمد المنفي، في فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار في العاصمة طرابلس، 31 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

محمد المنفي، في فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار في العاصمة طرابلس، 31 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

محمد المنفي، في فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار في العاصمة طرابلس، 31 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

محمد المنفي، في فعاليات الملتقى الليبي للاستقرار في العاصمة طرابلس، 31 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)