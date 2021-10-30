البعثة الأممية تدعو إلى «إزالة القيود» المفروضة على المشاركة في الانتخابات

جلسة مجلس النواب، ، 8 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «إزالة القيود» المفروضة على المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مذكرة بالتزامات الدولة الليبية بموجب الاتفاقات الدولية بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.

جاء ذلك في تعليق للبعثة على الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، حيث حثت على «السماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».

- ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»

- للاطلاع على نص قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب اضغط هنا

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وحضت المؤسسات الليبية على «ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات».

وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب على: «يعد كل مواطن سواء كان مدنيًا أو عسكريًا متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة». فيما عدلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هذه المادة لتلغي مدة الأشهر الثلاثة قبل موعد الانتخابات.

ويرى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن صياغة المادة «12» من قانون انتخاب الرئيس «لا تسمح بترشح أي مواطن»، وقال في مقابلة عبر تطبيق «كلوب هاوس» إنها «صياغة عامة».