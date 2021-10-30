تزايد حالات كورونا في «عزل سرت» وتسع حالات على التنفس الصناعي بالمركز

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 30 أكتوبر 2021, 05:24 مساء
دخول حالة كورونا في مركز عزل سرت, (أرشيفية: مركز عزل سرت)

يشهد مركز العزل في سرت تزايد أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا، فيما وصل عدد المعزولين في المركز إلى تسع حالات، منهم امرأتان.

وقال مصدر طبي بمركز عزل سرت إن عدد الحالات المرضية الموجودة حاليًا بالمركز، يصل إلى تسع حالات مرضية أغلبها على التنفس الصناعي والأكسجين.

ولفت المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى خروج ثلاث حالات من المركز خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تماثلها للشفاء.

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وأوضح مدير المركز المكلف، دكتور سيف عتيق، أن كل العناصر الطبية والطبية المساعدة وكافة العاملين موجودون حسب الجدول المعدة بالخصوص، مشيرًا إلى أن منظومة الأكسجين في المركز تعمل بشكل جيد ومريح.

وأكد مدير المركز وصول شحنات الأكسجين بكميات تقدر بـ50 أسطوانة قادمة مصراتة.

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