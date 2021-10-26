نفاد بطاقات تطعيم «كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 01:10 مساء
بطاقة التطعيم ضد فيروس «كورونا». (بوابة الوسط)

نفدت بطاقات التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» بمختلف مواقع التطعيم بسرت، بحسب ما أفادت مصادر عدة من المراكز والوحدات الصحية بالمدينة.

وأشار مصدر مسؤول بإحدى المراكز الصحية بسرت في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إلى اللجوء إلى تصوير نماذج للبطاقات والعمل بها، مرجعًا السبب في نفاد البطاقات إلى «تأخر» المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إمداد المراكز الصحية بمزيد البطاقات.

- استقرار الوضع الوبائي في ليبيا خلال الأسبوع الماضي

وأظهر تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استقرار الوضع الوبائي في البلاد خلال الأسبوع الماضي؛ نتيجة تحسُّن الوضع في مناطق غرب البلاد وتباطؤ انتشار الوباء في المنطقة الشرقية.

وسجَّل التقرير انخفاضًا في أعداد الحالات الموجبة خلال الأسبوع الماضي؛ حيث بلغ متوسط الحالات المسجلة يوميًّا 612 حالة بهبوط 2% عن الأسبوع الذي سبقه، ليستقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة عند 15% بالنسبة لعدد العينات المفحوصة. في حين كشف التقرير ارتفاع متوسط عدد الوفيات خلال الأسبوع مسجلًا 20 حالة يوميًّا.

صورة ضوئية من بطاقة التطعيم ضد فيروس «كورونا». (بوابة الوسط)
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