«مكافحة الأمراض»: زيادة الاختبارات كشفت ارتفاع الإصابات.. ولا نزال في مرحلة الانتشار المجتمعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 أكتوبر 2021, 12:35 مساء
موظف بمركز مكافحة الأمراض يسجل أسماء أشخاص قبل تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا في طرابلس. (الإنترنت)

قال تقرير للمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا لا تزال مصنفة في حالة الانتشار المجتمعي، موضحًا أنه مع زيادة الاختبارات للكشف عن فيروس زادت حالات الإصابة.

وأشار، في تقرير له اليوم السبت، عن الوضع الوبائي خلال الأسبوع الأخير المنتهي في 28 أكتوبر الجاري، إلى أن عدد الإصابات الكلية بلغ 356 ألفًا و655 حالة، وعدد الوفيات 5 آلاف و78 حالة.

وقدر المركز عدد الحالات النشطة بـ8 آلاف و168 حالة في نهاية هذا الأسبوع، بانخفاض بلغ حوالي 1% عن الأسبوع الماضي.

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في الوقت ذاته، قُدِّر عدد الحالات التي قد تحتاج الى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الأسبوع الماضي بـ189 حالة، وذلك بانخفاض بلغ 3% عن الأسبوع الماضي.

أكثر من 4 آلاف اختبار
وسجَّل المركز الأسبوع ارتفاعًا طفيفًا في عدد الاختبارات التي تم إجراؤها يوميًّا مقارنة بالأسبوع الماضي، فقد جرى تسجيل 4 آلاف و440 اختبارًا يوميًا بارتفاع وصل إلى 7%.

ورافق ذلك ارتفاع في أعداد الحالات الموجبة المسجلة، حيث بلغ المتوسط الأسبوعي لعدد الحالات المسجلة 629 حالة يوميًا وبارتفاع 3%.

ووصل مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط أسبوعي إلى 14% نهاية هذا الأسبوع، فيما سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بـ«كورونا» التابعة للمركز الوطني انخفاضًا بـ1.51% . أما متوسط عدد الوفيات فبلغ 16 حالة يوميا.

وأضاف المركز: «لا يزال الوضع الوبائي في البلاد يشهد استقرارًا هذا الأسبوع نتيجة لتحسن الوضع في مناطق غرب البلاد وتباطؤ انتشار المرض في المنطقة الشرقية».

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