«مكافحة الأمراض»: تركيا من الدول الأعلى خطورة بالنسبة للسفر بسبب إصابات «كورونا»

تونسيون يتلقون التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في أحد المراكز الطبية. (الإنترنت)

حذَّر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من السفر لبعض الدول التي يقبل عليها الليبيون، وذلك بسبب وضع انتشار فيروس كورونا المستجد فيها، مؤكدًا أن تركيا من بين الدول الأعلى خطورة؛ إذ أنها في المستوى الرابع، وهو الأكثر خطورة بالنسبة للسفر.

وقال تقرير للمركز إن العالم يشهد زيادة جديدة في منحى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تراجع دام نحو 7 أسابيع، وقد بلغت هذه الزيادة 4% مقارنة بالأسبوع السابق، حسبما نقل المركز عن منظمة الصحة العالمية.

وأشار التقرير الذي يرصد الفترة الأسبوعية الممتدة إلى 28 أكتوبر الجاري، إلى أن تلك الزيادة سببها الارتفاع في عدد الإصابات بأوروبا الذي وصل إلى أكثر من 50% من مجموع الزيادت حول العالم.

تراجع الإصابات والوفيات في الشرق الأوسط

كما زادت حالات الوفيات بنسبة 5% عما سُجِّل في الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أعداد الإصابات في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 5% والوفيات بنسبة 13% مقارنة بالأسبوع الماضي.

ونبه المركز بأن دول الجوار وبعض الدول التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي تشكل أهمية كبيرة كمصدر أساسي للعدوى، حسب تصنيف مركز مكافحة الأمراض الأميركي لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر.

ويتم تحديد هذا المستوى بناء على حساب معدلات الإصابة وعدد الاختبارات للكشف عن الفيروس مقارنة بعدد السكان خلال 28 يومًا، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف وضع تركيا في مستورى الخطورة الرابع والأكثر خطورة للسفر.

وأضاف التقرير: في حين تم تقدير مستوی الخطورة للسفر الى ليبيا و تونس ومصر على المستوى الثالث والذي يشترط التطعيم قبل السفر.

مصر وتونس.. وضع وبائي يؤثر على ليبيا

وقال المركز إنه نظرًا لما تمثله تونس ومصر للواقع الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا وتأثر الوضع الوبائي في ليبيا بهما، فإن دراسة الوضع الوبائي لهذه المنطقه مهم لتفهم واستقراء الوضع المحلي.

وتشهد مصر تباطؤًا في انتشار المرض حيث يستمر انخفاض الزيادة الأسبوعية في عدد الحالات حيث بلغت هذا الأسبوع 1% مقارنة بـ3% الأسبوع الماضي.

في حين لا يزال الوضع الوبائي في تونس يشهد تحسنًا؛ حيث سجلت نسبة الحالات الموجبة 3% نهاية هذا الأسبوع ويتزامن هذا مع انخفاض في أعداد المرضى بالمستشفيات يصل إلى 10% عما سُجِّل نهاية الأسبوع الماضي، حسب التقرير.