تحذير من «الأرصاد» مع اقتراب المنخفض الجوي من الشمال الشرقي

هطول أمطار غزيرة على طبرق، 28 أكتوبر 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث تقلبات جوية بداية من مساء غد السبت وصباح الأحد؛ جراء اقتراب المنخفض الجوي نحو مناطق الشمال الشرقي (الجبل الأخضر- بعض المناطق الممتدة من بنغازي إلى طبرق).

وأظهرت التوقعات الجوية أن هذه التقلبات تكون مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها إلى 70كم/ الساعة، واضطراب حالة البحر مع انخفاض للحرارة وسقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة؛ ما يؤدي إلى جريان الأودية المحلية.

- «الأرصاد» يحذر من أمطار غزيرة جراء منخفض جوي شمال شرق ليبيا بداية الأسبوع المقبل

ومساء الخميس، دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من جريان بعض الأودية مع نشاط لسرعة الرياح التي قد تتجاوز 60 كيلومترًا في الساعة، بسبب اقتراب تدريجي لمنخفض جوي ناحية شمال شرق ليبيا مع بداية الأسبوع المقبل.