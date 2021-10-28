«الأرصاد» يحذر من أمطار غزيرة جراء منخفض جوي شمال شرق ليبيا بداية الأسبوع المقبل

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية، مساء اليوم الخميس، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من جريان بعض الأودية مع نشاط لسرعة الرياح التي قد تتجاوز 60 كيلومترا في الساعة، بسبب اقتراب تدريجي لمنخفض جوي ناحية شمال شرق ليبيا مع بداية الأسبوع المقبل.

وقال المركز في نشرته الجوية إن «المنخفض الجوي يقترب تدريجيا ناحية الشمال الشرقي جالبا معه الأمطار في بعضها غزير ما يجعلنا ننبه السادة المواطنين إلى أخد الحيطة والحذر».

ونوّه المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن السحب ما زالت تظهر من حين إلى آخر على الشمال الغربي وقد تصحبها بعض الأمطار المتفرقة، مشيرا إلى أنه «لا تغير يذكر في العوامل الجوية على مدن الجنوب».

- طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو وصور)