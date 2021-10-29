إخماد حريق اندلع بصهاريج لنقل الوقود بمنطقة صياد

حريق منطلع في صهاريج لنقل الوقود في منطقة صياد، 29 أكتوبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع بصهريجين لنقل الوقود بمنطقة صياد، دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت الهيئة في بيان، إن أحد الصهريجين كان مملوء بالبنزين والأخر بالديزل، لافتا إلى إخماد الحريق بواسطة فرق الإطفاء من أقسام فرعها بالمنطقة الغربية.

- هيئة السلامة: السيطرة على حريق سوق الكريمية بطرابلس

وقبل أسبوع، أعلنت الهيئة السيطرة على الحريق الذي اندلع في سوق الكريمية بمنطقة السواني بالعاصمة طرابلس.

حريق منطلع في صهاريج لنقل الوقود في منطقة صياد، 29 أكتوبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

حريق منطلع في صهاريج لنقل الوقود في منطقة صياد، 29 أكتوبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

حريق منطلع في صهاريج لنقل الوقود في منطقة صياد، 29 أكتوبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

حريق منطلع في صهاريج لنقل الوقود في منطقة صياد، 29 أكتوبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

حريق منطلع في صهاريج لنقل الوقود في منطقة صياد، 29 أكتوبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)

حريق منطلع في صهاريج لنقل الوقود في منطقة صياد، 29 أكتوبر 2021. (هيئة السلامة الوطنية)