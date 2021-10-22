هيئة السلامة: السيطرة على حريق سوق الكريمية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 أكتوبر 2021, 12:29 مساء

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، اليوم الجمعة، السيطرة على الحريق الذي اندلع، أمس الخميس، في سوق الكريمية بمنطقة السواني بالعاصمة طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن فرق الإطفاء «استطاعت إخماد الحريق بعد ست ساعات من الجهود الشاقة».

- بالصور: حريق هائل بسوق الكريمية في طرابلس

وقالت الهيئة في بيان أمس، إن فرق الإطفاء التابعة لقسم طرابلس تحركت إلى موقع الحريق وعند وصولها باشرت بمكافحته لكن نظرًا لاتساع رقعة انتشاره طلبت الدعم من عدة أقسام هي قسم أبوسليم، قسم جنزور، قسم الزاوية الغرب، وحدة السواني.

ولم يُعلن حتى الآن عن وقوع إصابات أو وفيات، كما لم يُعرف حجم الخسائر المادية.

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