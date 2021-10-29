رئيس الكونغو برازافيل يمثل الاتحاد الأفريقي بمؤتمر باريس حول ليبيا

لقاء المنفي والرئيس الكونغولي في برازافيل، الإثنين 26 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أعلنت رئاسة الكونغو برازافيل مشاركة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، في مؤتمر دولي لحل أزمة ليبيا مقرر عقده في 12 نوفمبر في باريس.

ويشارك دينيس ساس نغيسو بصفته رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا في المؤتمر على هامش منتدى باريس للسلام، وفق ما أكدت جريدة «ليزيكو» الكونغولية، الخميس، مشيرة إلى حرصه على إيجاد «تسوية نهائية» للأزمة في ليبيا.

ولا يعارض الاتحاد الأفريقي مبادرات السلام، بل يعترض على «أسلوب التهميش» الذي يظهر مصالح خفية تسبق هذه المبادرات، وفق الجريدة.

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وأنهى وفد من الاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع زيارة استغرقت أسبوعا إلى الأراضي الليبية كلفه بها رئيس الكونغو لعرض رؤية الاتحاد الأفريقي لمشروع المصالحة الوطنية على الأطراف الفاعلة، والدور الإيجابي الذي يمكن أن يقوم به في هذا الملف فيما شارك وزير خارجية الكونغو جون كلود جاكوسو، في أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا الخميس المنصرم.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وجه دعوتين لكل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لحضور المؤتمر الدولي المزمع عقده في 12 نوفمبر في باريس. وتقول باريس إن الاجتماع يهدف إلى «إعطاء دفع قوي» لتنظيم الانتخابات العامة في موعدها وتكثيف الضغوط الدولية على القوى الأجنبية لسحب قواتها من ليبيا.