«الصحة» تنشئ مخزنا للطوارئ بمنطقة «سوق الجمعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 11:32 مساء
مقر وزارة الصحة (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، قرارًا بإنشاء مخزن للطوارئ بمنطقة «سوق الجمعة»، في مدينة طرابلس.

وبموجب أحكام القرار رقم (443) لسنة 2021، يختص المخزن بالمستلزمات، والأدوية، والمعدات الطبية، الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، والأزمات الطارئة الأخرى.

- وزارة الصحة تبحث تحديث إجراءات خطة مكافحة «كورونا»
- إعداد قاعدة بيانات للعناصر الطبية الذين توفوا أثناء مجابهة فيروس «كورونا»

وقالت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، إن إدارة الطوارئ الصحية شرعت في إعداد قاعدة بيانات خاصة «بشهداء الواجب» من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية الخدمية، الذين توفوا أثناء عملهم في مجابهة فيروس «كورونا».

والأسبوع الماضي بحث وزير الصحة الإجراءات والسياسات التي سيتم إقرارها لتحديث إجراءات خطة الاستجابة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا.

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