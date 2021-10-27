إعداد قاعدة بيانات للعناصر الطبية الذين توفوا أثناء مجابهة فيروس «كورونا».

عنصر طبي يقدم الخدمة العلاجية لأحدالمصابين بفيروس كورونا في مصراتة، 21 يوليو 2021. (مركز مصراتة الطبي)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الطوارئ الصحية شرعت في إعداد قاعدة بيانات خاصة «بشهداء الواجب» من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية الخدمية، الذين توفوا أثناء عملهم في مجابهة فيروس «كورونا».

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الإدارة أصدرت كتابًا طلبت فيه موافاتها ببيانات العناصر الطبية، والطبية المساعدة، والإدارية الخدمية، ممن فقدوا حياتهم نظير تقديم الخدمات العلاجية المناسبة للمرضى المصابين بفيروس «كورونا».

ووجهت إدارة الطوارئ الصحية كتابها إلى مديري مراكز العزل والفلترة، وجهاز الطب العسكري، ومدير عام مركز البحوث والتقنيات الحيوية، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت إدارة الطوارئ الصحية في كتابها للجهات المعنية الإجراءات المطلوبة لتسجيل المستهدفين في قاعدة البيانات واعتبارهم «شهداء الواجب».