وزارة الصحة تبحث تحديث إجراءات خطة مكافحة «كورونا»

جانب من اجتماع مسؤولي وزارة الصحة اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، اليوم الخميس، الإجراءات والسياسات التي سيتم إقرارها لتحديث إجراءات خطة الاستجابة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو، وبحضور مستشاري وزير الصحة والوكيل، ومديري إدارات الوزارة، وفق بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك».

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان وزارة الصحة في طرابلس، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة، والتي أدت لاستقرار الوضع الوبائي المحلي، وأشاد بالجهود الجماعية المبذولة لتكثيف حملات التطعيم، في كل المدن والمناطق.

مقترح لمكافآت العناصر الوطنية بمراكز العزل

من جانبه، استعرض الوكيل توصيات اللجان التي يترأسها، والمتعلقة بإعداد مقترح لمكافآت العناصر الوطنية العاملة بمراكز العزل، ووضع معايير لمراكز العزل والفلترة، وتقييم مراكز العزل وتصنيفها وفق ثلاثة مستويات.

من جانب آخر، استعرض مستشار وزير الصحة لشؤون المستشفيات الدكتور سعد الدين عبدالوكيل، المرتكزات الأساسية للتخطيط والاستفادة من الوضع الوبائي الحالي إلى ما بعد انتهاء الجائحة.

تعزيز قدرات مراكز العزل

وأشار عبد الوكيل إلى أهمية تعزيز قدرة العنايات الفائقة، وزيادة سعتها السريرية في المناطق الكبرى، وزيادة سعة الأسرّة بالتزامن مع تحسين كفاءة العمل.

واستعرض مدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي، القوة الفعلية لأسرّة مراكز العزل في المناطق الستة (طرابلس الكبرى، والوسطى، والجنوبية، والغربية، والجبل الغربي، والشرقية). وأشار إلى توصيات إدارة الطوارئ الصحية بشأن رفع القدرة الاستيعابية لأسرّة العناية في عدد من المناطق، وتنظيم صرف المكافآت للعناصر العاملة بمراكز العزل.

الإدارة الإلكترونية

وعلى نحو متصل، ناقش الوزير في البند الثاني من الاجتماع، الإجراءات التي اتخذتها إدارات الوزارة بشأن الانتقال إلى العمل باستخدام الإدارة الإلكترونية بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة للمواطنين.

جانب من اجتماع مسؤولي وزارة الصحة اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع مسؤولي وزارة الصحة اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع مسؤولي وزارة الصحة اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع مسؤولي وزارة الصحة اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 (صفحة الوزارة على فيسبوك)