بالتعاقد المباشر.. الحكومة تخصص 705 ملايين دينار لتوريد الحبوب والأعلاف

اجتماع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. (حكومة الوحدة الوطنية)

خصص مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 705 ملايين دينار لصالح الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتوريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية استعدادًا لموسم الحرث خصمًا من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

ونص القرار، الذي حمل رقم 481 لسنة 2021، على الإذن للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية. كما حددت المادة الثالثة العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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والشهر الماضي، استعرضت حكومة الوحدة الوطنية أوضاع مطاحن الدقيق ومصانع الأعلاف، وتقديم الدعم الكافي لصندوق الشركات المتعثرة والمتضررة.

وفي أغسطس الماضي، اجتمع مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة محمود عبدالسلام الوشاحي، مع مدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف جمال جويلي، للوقوف على مخزونات مادة الدقيق في ليبيا.

وجرى الاتفاق على أن تتولى المصارف المملوكة للصندوق، تسهيل وتسريع إجراءات فتح الاعتمادات المستندية للشركة، للوصول إلى مخزونات كافية من مادة الدقيق، تتجاوز الكمية الموجودة في الوقت الحالي.