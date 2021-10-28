بالتعاقد المباشر.. الحكومة تخصص 705 ملايين دينار لتوريد الحبوب والأعلاف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 10:19 مساء
اجتماع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. (حكومة الوحدة الوطنية)

خصص مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 705 ملايين دينار لصالح الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتوريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية استعدادًا لموسم الحرث خصمًا من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

ونص القرار، الذي حمل رقم 481 لسنة 2021، على الإذن للشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد الحبوب والأعلاف الحيوانية والبذور الزراعية. كما حددت المادة الثالثة العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

-اجتماع في صندوق الإنماء الاقتصادي للوقوف على مخزونات الدقيق في ليبيا
- وزارة الاقتصاد تحيل «توصيات» للمجلس الرئاسي لتوفير احتياطي من الدقيق لشركات المطاحن

والشهر الماضي، استعرضت حكومة الوحدة الوطنية أوضاع مطاحن الدقيق ومصانع الأعلاف، وتقديم الدعم الكافي لصندوق الشركات المتعثرة والمتضررة.

وفي أغسطس الماضي، اجتمع مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة محمود عبدالسلام الوشاحي، مع مدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف جمال جويلي، للوقوف على مخزونات مادة الدقيق في ليبيا.

وجرى الاتفاق على أن تتولى المصارف المملوكة للصندوق، تسهيل وتسريع إجراءات فتح الاعتمادات المستندية للشركة، للوصول إلى مخزونات كافية من مادة الدقيق، تتجاوز الكمية الموجودة في الوقت الحالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة العالمية تكشف عن خطة جديدة لمكافحة كوفيد وتطلب 23,4 مليار دولار ...
دولى
ميسي ومبابي يثيران القلق في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
رئيسة تايوان تقر بوجود قوات أميركية في الجزيرة
دولى
مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
تحذيرات من الإفراط في تشجيع النساء على فحوص الكشف عن سرطان الثدي
طب وصحة
تجميد مساعدات وتعليق العضوية الأفريقية.. السودان يواجه تبعات «الانقلاب العسكري»
عربى
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل رونالد كومان
رياضة عالمية
ربيعة أبوراص: نرفض تقويض العملية الانتخابية بالضغط على عمداء البلديات
ليبيا
المالية: الإفراج عن رواتب 59 ألف موظف وتنفيذ الزيادة المقررة للمعلمين
ليبيا
الركلات الترجيحية تقصي مانشستر سيتي من كأس إنجلترا.. وتوتنهام وليفربول يعبران
رياضة عالمية
بايرن ميونيخ يغادر كأس ألمانيا بخسارة مذلة (شاهد الأهداف)
رياضة عالمية
مؤسسة النفط: انخفاض إنتاج خام «السدرة» بنسبة 72% يوميا يفقد الخزانة العامة 177 ...
ليبيا
عام على وقف إطلاق النار.. إشارات مكثفة بشأن خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
بالصور.. لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي
رياضة محلية
«ماتيوس» يوضح أسباب تراجع فرص محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية
رياضة عالمية
المصلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا استفتاء على جائزة أفضل لاعب ليبي بمشاركة 100 شخصية
رياضة محلية
وزير الدفاع الأفغاني.. نجل الملا عمر مؤسس حركة طالبان يظهر علنا للمرة الأولى
دولى
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «أودي» تتحدى مرسيدس بسيارة جديدة