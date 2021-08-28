اجتماع في صندوق الإنماء الاقتصادي للوقوف على مخزونات الدقيق في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 05:34 مساء
اجتماع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع مدير الشركة الوطنية للمطاحن, 28 أغسطس 2021. (صندوق الإنماء الاقتصادي)

اجتمع مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة محمود عبدالسلام الوشاحي، صباح اليوم السبت، مع مدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف جمال جويلي، للوقوف على مخزونات مادة الدقيق في ليبيا.

الاجتماع الذي حضره مدير عام مصرف الصحاري إسماعيل عبدالهادي، ومساعد مدير عام مصرف الوحدة أنس إشنيبيش، شهد استعراض الوضع الحالي لمصانع الشركة ومخزونات مادة الدقيق، وفق بيان لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم.

وأوضح «جويلي» أن مصانع الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف، تعمل بشكل اعتيادي، ويتم تسليم مادة الدقيق إلى المخابز بشكل مباشر، اختصارًا للوقت، مضيفًا أن الشركة تبذل الجهود لتوفير مادة الدقيق بشكل انسيابي، رغم ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية.

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وشهد الاجتماع الاتفاق على أن تتولى المصارف المملوكة للصندوق، تسهيل وتسريع إجراءات فتح الاعتمادات المستندية للشركة، للوصول إلى مخزونات كافية من مادة الدقيق، تتجاوز الكمية الموجودة في الوقت الحالي.

كما استعرض أهم المشاكل التي تعانيها الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف، التي من بينها ديون الشركة على الجهات العامة، التي تقتضي العمل على تسويتها، وضرورة تكاتف كافة الجهات سواء وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، لتفادي حدوث عجز في مخزونات القمح لكونها سلعة مهمة وأساسية.

اجتماع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع مدير الشركة الوطنية للمطاحن, 28 أغسطس 2021. (صندوق الإنماء الاقتصادي)
اجتماع صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع مدير الشركة الوطنية للمطاحن, 28 أغسطس 2021. (صندوق الإنماء الاقتصادي)
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