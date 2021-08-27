عميد بلدية سرت يبحث آثار ارتفاع أسعار الدقيق على توفير الخبز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 08:21 مساء
من اجتماع مسؤولي سرت برئاسة عميد البلدية مختار المعداني، 26 أغسطس 2021. (بلدية سرت)

 بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع عدد من مسؤولي البلدية، آثار ارتفاع أسعار الدقيق والعمالة المشغلة للمخابز، على توفر الخبز للأهالي.

وضم الاجتماع الذي عقد الخميس، وكيل ديوان البلدية خميس الجزيع، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبدالعالي عامر، ورئيس جهاز الحرس البلدي العميد جمعة إمبية ومراقب الاقتصاد حسن عون الله، ونقيب المخابز حمد بوشوفة، وعضو المجلس الاجتماعي الشيخ نصر عجال وعدد من اصحاب المخابز، حسب بيان لبلدية سرت.

وناقش الاجتماع دور الضبطية في ارتفاع أسعار الدقيق والعمالة المشغلة للمخابز.

فيما وجه عميد البلدية إلى ضرورة متابعة الإجراءت الاحترازية للعمالة الوافدة، وضرورة الحصول علي التطعيمات اللازمة، وفتح دورات بالتنسيق بين البلدية ومكتب العمل والاقتصاد والمخابز للاستفادة من العنصر الوطني.

فيما اتفق الحاضرون على أن يكون هناك اجتماع آخر يوم الإثنين القادم، لوضع آلية مناسبة للحصول علي الدقيق المدعوم من وزارة الاقتصاد .

من اجتماع مسؤولي سرت برئاسة عميد البلدية مختار المعداني، 26 أغسطس 2021. (بلدية سرت)
من اجتماع مسؤولي سرت برئاسة عميد البلدية مختار المعداني، 26 أغسطس 2021. (بلدية سرت)
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