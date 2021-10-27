الرئيس الروماني: ندعم الاستقرار وعملية التحول الديمقراطي في ليبيا

أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أن بلاده تدعم الاستقرار وعملية التحول الديمقراطي في ليبيا، «في إطار التحالف ضد داعش لتحقيق السلام فى شمال أفريقيا ومن ثم أوروبا».
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية اليوم، أن رومانيا تدعم جهود مصر في إيجاد أفضل السُبل لإرساء السلام في القارة الأفريقية، وفق ما نقل موقع «الأهرام» المصري.
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وتابع الرئيس الروماني أن مصر تلعب دورًا أساسيًا في حل قضايا المنطقة ومنها الأزمة السورية والملف الليبي.