الرئيس الروماني: ندعم الاستقرار وعملية التحول الديمقراطي في ليبيا

الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة, 27 أكتوبر 2021. (صورة مثبتة من فيديو)

أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أن بلاده تدعم الاستقرار وعملية التحول الديمقراطي في ليبيا، «في إطار التحالف ضد داعش لتحقيق السلام فى شمال أفريقيا ومن ثم أوروبا».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية اليوم، أن رومانيا تدعم جهود مصر في إيجاد أفضل السُبل لإرساء السلام في القارة الأفريقية، وفق ما نقل موقع «الأهرام» المصري.

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وتابع الرئيس الروماني أن مصر تلعب دورًا أساسيًا في حل قضايا المنطقة ومنها الأزمة السورية والملف الليبي.