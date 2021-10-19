مصر وقبرص واليونان تتوافق على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وخروج المرتزقة

السيسي يتوسط رئيس وزراء اليونان (يمين) والرئيس القبرصي. (أرشيفية: الإنترنت)

توافقت مصر وقبرص واليونان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر «وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها الليبيون».

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي، عقب القمة الثلاثية: «تطرقنا إلى الوضع في ليبيا، حيث ناقشنا آخر التطورات في هذا الملف المهم، وتوافقنا على ضرورة عقد الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021 وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها أشقاؤنا الليبيون»، وفق نص كلمته المنشور على «بوابة الأهرام» المصرية.

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وأشار السيسي إلى توافق الدول الثلاث كذلك على «حتمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا، تنفيذًا للمقررات الدولية ذات الصلة، وبما يعيد لليبيا سيادتها ووحدتها ويحفظ سلامة أراضيها ويرسخ قرارها بيد أبنائها».

وعُقِدت القمة الثلاثية في العاصمة اليونانية أثينا قمة ثلاثية بحضور السيسي، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس أنستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتناولت عددًا من الملفات الدولية والإقليمية والاقتصادية منها الأزمتين الليبية والقبرصية والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، وجائحة «كورونا»، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء.