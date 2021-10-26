الدبيبة يبحث دعم بلديات النواحي الأربعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 08:27 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي عمداء بلديات النواحي الأربعة. الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الوقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عمداء بلديات النواحي الأربعة (العواتة - السائح - اسبيعة - قصر بن غشير- سوق الخميس)، بحضور عضوي مجلس النواب عن المنطقة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

إنشاء إدارة النواحي الأربعة بالشركة العامة للكهرباء

وناقش اللقاء أوضاع المنطقة والصعوبات التي تواجه سير العمل بهذه البلديات، وأهمها دعم مديرية الأمن بالمنطقة وإنشاء إدارة النواحي الأربعة بالشركة العامة للكهرباء، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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كما تم خلال هذا اللقاء متابعة نقل الاختصاصات للبلديات ومدى إيجابيتها في دعم البلديات، خاصة ما يتعلق بالإيرادات المحلية. وكذلك متابعة برنامج «عودة الحياة» بهذه المناطق وتحديد المشاريع التي لم يستهدفها والعمل على تضمينها في الخطط المقبلة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي عمداء بلديات النواحي الأربعة. الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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