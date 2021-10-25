الدبيبة يستمع إلى مشاكل ككلة في لقاء مع أعيانها ويعد بالحل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 06:48 مساء
الدبيبة خلال اجتماعه مع أعيان ومشايخ عن بلدية ككلة، طرابلس، 25 أكتوبر 2021. (الحكومة)

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة مع عميد وأعيان ومشايخ بلدية ككلة، مساء اليوم الإثنين، مؤكدًا الاهتمام بالمنطقة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لسكانها.

وأكد حضور الاجتماع أن منطقتهم عانت أضرارًا ناجمة عن الحروب المتعاقبة منذ العام 2011، كما ترتبت عنها موجات للنزوح وأضرار مادية للمساكن والممتلكات، مطالبين بأن تكون ككلة ضمن المدن المستهدفة بصناديق إعادة الإعمار.

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كما أشاروا إلى بعض المشاكل التي تعانيها البلدية في الجوانب الخدمية من عدم توافر مياه الشرب، مشددين على ضرورة استكمال ربط مياه النهر الصناعي، وحل أزمة افتقار مستشفى المنطقة للعناصر الطبية اللازمة لتشغيله «رغم تجهيزه بالكامل».

من جانبه، قال الدبيبة إن حكومته «تنظر لكافة الليبيين بمساواة، وستعمل لتحسين الظروف المعيشية للجميع، وعلى الاستجابة لمطالبهم».

الدبيبة خلال اجتماعه مع أعيان ومشايخ عن بلدية ككلة، طرابلس، 25 أكتوبر 2021. (الحكومة)
الدبيبة خلال اجتماعه مع أعيان ومشايخ عن بلدية ككلة، طرابلس، 25 أكتوبر 2021. (الحكومة)
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