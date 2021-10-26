المنفي يختتم زيارته إلى السعودية بعد حضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير يودع المنفي بمطار الرياض. (المجلس الرئاسي)

اختتم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، زيارته للمملكة العربية السعودية، بعد حضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي اختتمت أعمالها أمس الاثنين بمشاركة رؤساء عدد من الدول والحكومات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن القمة تناولت آليات الوصول إلى اقتصاد أخضر يحافظ على الطبيعة من الاحتباس الحراري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ورافق المنفي خلال الزيارة كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي منير.

والتقى المنفي على هامش مشاركته في أعمال القمة مع رئيس الوزراء التونسية نجلاء بودن رفقة وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي.