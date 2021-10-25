المنفي يحضر قمة «الشرق الأوسط الأخضر» ويؤكد أهمية مواجهة الاحتباس الحراري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 07:42 مساء
المنفي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتصافحان على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الرياض (وكالة واس)

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في جانب من قمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، لمواجهة تحديات التغير المناخي، في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الإثنين، مؤكدًا أهمية المبادرة للحفاظ على البيئة من الاحتباس الحراري. 

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن القمة افتتحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحضور عدد من الرؤساء الدول والحكومات.

- المنفي يشارك في قمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» بالرياض 

وأضاف البيان: «تأتي مشاركة ليبيا في القمة بتمثيل من وزير البيئة الدكتور إبراهيم العربي منير، تأكيدًا لاهتمامها بالمبادرة من أجل تبنيها، بهدف الوصول إلى اقتصاد أخضر للحفاظ على الطبيعة من الاحتباس الحراري في كامل المنطقة العربية، وليبيا خاصةً».

واعتبر المجلس أن الهدف من القمة «المحافظة على سلامة الأجيال القادمة،ولوضع رؤية للإجراءات التنفيذية، التي تجعل من الاقتصاد الأخضر اقتصادًا ذا طبيعة ربحية، ومنافع اجتماعية، تحقق الاستدامة وتجعل منه بديلًا للنفط الاقتصادي السائد في ليبيا والبلدان العربية».

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