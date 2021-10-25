بودن تؤكد للمنفي استمرار دعم تونس للشعب الليبي

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن خلال لقاء في مقر إقامته بالرياض، 25 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الإثنين «استمرار دعم تونس حكومة وشعبا للشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته»، وذلك خلال لقاء اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، بودن التي تترأس وفد بلادها في قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، رفقة وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي. من جهته، أكد المنفي «عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين ليبيا وتونس، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات».

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ويشارك المنفي في مبادرة قمة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي تحتضنها العاصمة الرياض، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات،. ويرافق رئيس المجلس الرئاسي خلال الزيارة، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي منير.

وتهدف قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السعودية ودول الجوار لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتشكيل أول تحالف لمكافحة الظاهرة في الشرق الأوسط.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن خلال لقاء في مقر إقامته بالرياض، 25 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)