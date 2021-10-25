مدير مركز الامتحانات: توثيق محاضر غش وانتحال شخصية في امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم موسى المقريف في لقاء مع مدير مركز الامتحانات أحمد مسعود، 25 أكتوبر 2021 (وزارة التعليم)

قدم مدير عام المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، عرضًا تفصيليًّا لوزير التربية والتعليم موسى المقريف عن سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، مشيرًا إلى توثيق محاضر غش وانتحال شخصية.

وقالت الوزارة إن الاجتماع بين الطرفين جرى اليوم الإثنين، وإن العرض تضمن التعليق على ما جرى رصده من ملاحظات بشأن أسئلة امتحانات بعض المواد، التي استمع لها الوزير خلال جولاته التفقدية لسير الامتحانات في بعض اللجان.

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وتحدث مسعود عما يتم رصده من ملاحظات وشكاوى حول أسئلة بعض المواد، مؤكدًا أن تلك الملاحظات ستتم إحالتها لمصلحة التفتيش التربوي للنظر فيها، وتقديم تقارير بشأنها.

وشدد على أنه جرى توثيق محاضر غش، وانتحال شخصية في بعض اللجان الامتحانية؛ فيما أكد الوزير ضرورة عدم التهاون مع حالات الغش، وانتحال الشخصية التي يتم رصدها، مطالبًا بموافاته بنتائجها أولًا بأول.

وأكد الوزير أيضًا أنه يتابع سير الامتحانات «في كامل التراب الليبي بشكل يومي»؛ بينما عرض مسعود الجهود والاستعدادات لإعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.