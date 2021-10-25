مدير مركز الامتحانات: توثيق محاضر غش وانتحال شخصية في امتحانات الثانوية العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 07:23 مساء
وزير التعليم موسى المقريف في لقاء مع مدير مركز الامتحانات أحمد مسعود، 25 أكتوبر 2021 (وزارة التعليم)

قدم مدير عام المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، عرضًا تفصيليًّا لوزير التربية والتعليم موسى المقريف عن سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، مشيرًا إلى توثيق محاضر غش وانتحال شخصية.

وقالت الوزارة إن الاجتماع بين الطرفين جرى اليوم الإثنين، وإن العرض تضمن التعليق على ما جرى رصده من ملاحظات بشأن أسئلة امتحانات بعض المواد، التي استمع لها الوزير خلال جولاته التفقدية لسير الامتحانات في بعض اللجان.

- رسميا.. تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة بناء على رغبة الطلاب
- انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مختلف مناطق ليبيا

وتحدث مسعود عما يتم رصده من ملاحظات وشكاوى حول أسئلة بعض المواد، مؤكدًا أن تلك الملاحظات ستتم إحالتها لمصلحة التفتيش التربوي للنظر فيها، وتقديم تقارير بشأنها.

وشدد على أنه جرى توثيق محاضر غش، وانتحال شخصية في بعض اللجان الامتحانية؛ فيما أكد الوزير ضرورة عدم التهاون مع حالات الغش، وانتحال الشخصية التي يتم رصدها، مطالبًا بموافاته بنتائجها أولًا بأول.

وأكد الوزير أيضًا أنه يتابع سير الامتحانات «في كامل التراب الليبي بشكل يومي»؛ بينما عرض مسعود الجهود والاستعدادات لإعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

6 أرقام تتحطم على أقدام محمد صلاح في قلعة «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
بيع حذاء انتعله مايكل جوردان بـ1.5 مليون دولار
منوعات
«المركزي» ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 23 سبتمبر و14 أكتوبر
ليبيا
مريم المهدي تدعو إلى العودة للوثيقة الدستورية وتصف إجراءات البرهان بـ«الانقلاب»
عربى
الرئيس الفرنسي يعلن موقفه من «محاولة الانقلاب» في السودان
دولى
النهر الصناعي: وقف الإمداد المائي عن 4 مدن وتخفيضه على العاصمة طرابلس
ليبيا
السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
رجل يفضّل السجن على الإقامة الجبرية مع زوجته
منوعات
الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا مقابل الدولار
اقتصاد
وزارة الثقافة: عسكريون اعتقلوا معظم وزراء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة ...
عربى
كاركاتير خيري - الانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
خسارة بهدف أمام الترجي التونسي تحول مسار الاتحاد من دوري الأبطال ...
رياضة محلية
بالصور: المؤسسة الوطنية للنفط تسلم منتخب ليبيا حافلة خاصة
رياضة محلية
بالفيديو: ليفربول يذل مانشستر يونايتد بخماسية وصلاح يسجل «هاتريك» تاريخيا وسط ...
رياضة عالمية
«لوموند» الفرنسية: دعم الجزائر لـ«فاغنر» في مالي أهم أسباب الخلاف مع باريس
دولى
ريال مدريد يزيد أوجاع كومان في برشلونة بنصر «كلاسيكو كامب نو» (1/2)
رياضة عالمية
رئيس المرصد الرياضي فتحي الجدي يخطط لطواف الأندية الليبية أملًا في حل الأزمة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصيحة «ذهبية» لأصحاب السيارات الجديدة