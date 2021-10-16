انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في مختلف مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 أكتوبر 2021, 11:35 صباحا
طلاب بالشهادة الثانوية يؤدون الامتحانات في أول يوم، 16 أكتوبر 2021. (الوزارة)

بدأت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني في 117 مُراقبة تعليمية في مختلف المناطق الليبية، وفق تأكيد وزارة التعليم.

وتقدَّم لخوض الامتحانات 106 آلاف و742 طالبًا وطالبة، منهم 81 ألفًا و316 طالبًا في القسم العلمي، و25 ألفًا و426 في القسم الأدبي، موزّعين إلى 696 لجنة امتحانية.

مصدر أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية
وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعو إن 90% من الأسئلة ستكون من المراجعة التي وزَّعتها الوزارة على مراقبات التعليم، فيما ستكون 10% من الأسئلة من المنهج الدراسي، أي خارج أسئلة المراجعة، وذلك لتمييز الطلاب المُميّزين عن بقية الطلبة، حسبما أكد بيان للوزارة، اليوم.

وأضاف أن أسئلة المراجعة تمّ ترتيبها حسب الأبواب لكي يسهل على الطلّاب تتبع إجابات الأسئلة، موضحًا أن الهدف من ذلك أن يبذل الطالب جهدًا في البحث عن الإجابة، وفق قوله.

توجيه الشكر إلى المعلمين وأولياء الأمور
وتحدث وزير التعليم موسى المقريف عن دور أولياء الأمور والطلاب ومراقبي التعليم ومديري المؤسسات التعليمية والمعلّمين في «تحمل مشاق ومصاعب هذا العام الطويل والاستثنائي».

ويُجري طلاب القسم العلمي امتحان اليوم الأول في مادة الفيزياء (الميكانيكا)، فيما يُجري طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم في مادة الجغرافيا، ويجري طلاب التعليم الديني امتحانهم الأول اليوم السبت، في مادة القرآن الكريم وأحكامه.

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