رسميا.. تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة بناء على رغبة الطلاب

طلاب في سرت يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية في أول يوم لها، 16 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

قرَّر المركز الوطني للامتحانات تعديل جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها (العلمي والأدبي) في المواد المقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس المقبلين (27 و28 أكتوبر 2021)، وذلك «تلبية لرغبة الطلاب».

وأوضح المركز أن التعديل أسفر عن: بالنسبة للقسم العلمي، امتحان التربية الإسلامية يوم الأربعاء وتقنية المعلومات يوم الخميس، واللغة الإنجليزية يوم السبت المقبل.

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وهو الأمر ذاته بالنسبة للقسم الأدبي؛ فقد تقرر تعديل الجدول ليكون، امتحان التربية الإسلامية يوم الأربعاء وامتحانات تقنية المعلومات يوم الخميس، وكذلك امتحان اللغة الإنجليزية يوم السبت.

توقيت الامتحانات

وتُجرى الامتحانات من التاسعة صباحًا إلى الحادية عشرة والنصف ظهرًا بالنسبة لمادتي التربية الإسلامية وتقنية المعلومات، ومن التاسعة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا لمادة اللغة الإنجليزية.

وانطلقت الامتحانات السبت الماضي للتعليم الثانوي بأقسامه العلمي والأدبي والديني في 117 مُراقبة تعليمية في مختلف المناطق الليبية.

وتقدَّم لأداء الامتحانات 106 آلاف و742 طالبًا وطالبة، منهم 81 ألفًا و316 طالبًا في القسم العلمي، و25 ألفًا و426 في القسم الأدبي، موزّعين إلى 696 لجنة امتحانية.