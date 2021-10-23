نجاح أول عملية لاستئصال الكلى في مستشفى «ابن سينا» بسرت

الفريق الطبي بمستشفى «ابن سينا» في سرت يجري الجراحة. (بوابة الوسط)

تمكَّن أطباء بمستشفى «ابن سينا التعليمي» بسرت من استئصال جذري للكلية اليمنى لمريض، نتيجة وجود كتلة ورمية حجمها «11 في 12 سم»، وذلك لأول مرة.

وقال رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى الدكتور عمران أبورقيقة إن الجراحة استمرت لعدة ساعات متواصلة بغرفة عمليات جراحة المسالك، وأجراها الكادر الطبي بالقسم، ومنهم: د.منصور عقيلة ود.محمد النقة ود.عبدالرحمن اللافي.

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وأضاف في حديث إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن «الجراحة الدقيقة الكبرى لو أجراها المريض خارج المستشفى في مصحة خاصة سواء داخل ليبيا أو خارجها لكلَّفته أموالًا باهظة».