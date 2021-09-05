الأولى من نوعها.. جراحة ناجحة في المسالك بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 05 سبتمبر 2021, 12:24 صباحا
الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بمركز طبرق الطبي أثناء إجراء الجراحة. (المركز)

أجرى الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بمركز طبرق الطبي اليوم السبت عملية جراحية تتم لأول مرة بالمركز وهي عبارة عن إزالة حصوتين بالمثانة.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي بوبكر الرفادي لـ«بوابة الوسط» إن الجراحة أجريت لمريض عمره حوالى 70 عاماً، كان يعاني من إحتباس بولي متكرر.

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وأشار إلى أن المريض أجريت له عملية كحت بروستاتا سابقة فى مصر، «لكن بعد الفحوصات تبين وجود حصوتين إحداها بالمثانة والأخرى بجيب داخل المثانة وبالمنظار دون فتح تم تكسير الحصوات».

وخرج المريض مساء اليوم السبت بعد إزالة القسطرة البولية وهو الآن بصحة جيدة، وفق الرفادي الذي أكد أن هذه العملية الأولى من نوعها بالمركز من نوعها، «ففي السابق لم يكن متواجدا إلا الفتح الجراحي».

ولفت إلى جلب المركزي منظار تكسير حصوات المثانة خلال العام الجاري من ضمن خطة لتحسين وتطوير الأقسام الطبية بقيادة المدير العام للمركز الدكتور فرج الجالي.

الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بمركز طبرق الطبي أثناء إجراء الجراحة. (المركز)
الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بمركز طبرق الطبي أثناء إجراء الجراحة. (المركز)
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