وزير الخارجية المصري يلتقي حفتر في بنغازي

لقاء حفتر ووزير الخارجية المصري في بنغازي. الخميس 21 أكتوبر 2021. (خليفة العبيدي)

وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة بنغازي قادما من العاصمة طرابلس، حيث التقى المشير خليفة حفتر.

وترأس شكري الوفد المصري المشارك في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا الذي عُقد في طرابلس بمشاركة أكثر من 25 وزير خارجية ومبعوثا وممثلا دوليا.

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ونشر مسؤول مكتب الإعلام بالقيادة العامة، خليفة العبيدي، عبر حسابه على «فيسبوك» صورا لاستقبال المشير خليفة حفتر لوزير الخارجية المصري بمقر القيادة العامة في الرجمة.

وهذا هو الظهور الأول للمشير خليفة حفتر منذ تكليفه رئيس الأركان التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري مهمة القائد العام أواخر الشهر الماضي لبدء إجازة مدتها ثلاثة أشهر.

لقاء حفتر ووزير الخارجية المصري في بنغازي. الخميس 21 أكتوبر 2021. (خليفة العبيدي)

لقاء حفتر ووزير الخارجية المصري في بنغازي. الخميس 21 أكتوبر 2021. (خليفة العبيدي)

لقاء حفتر ووزير الخارجية المصري في بنغازي. الخميس 21 أكتوبر 2021. (خليفة العبيدي)

لقاء حفتر ووزير الخارجية المصري في بنغازي. الخميس 21 أكتوبر 2021. (خليفة العبيدي)