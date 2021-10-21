شكري: الاستحقاق الانتخابي هو خطوة أساسية لعبور ليبيا إلى المستقبل

لقاء شكري مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، الخميس 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الاستحقاق الانتخابي هو خطوة أساسية لعبور ليبيا إلى المستقبل من خلال إتاحة المجال للشعب الليبي الشقيق في التعبير عن إرادته الحرة»، مشيرا إلى أن «مصر لن تدخر جهدا في دعم استقرار ليبيا بما يلبي تطلعات شعبها نحو وطن موحد وآمن ومزدهر لدولة شقيقة يجمعها بمصر تاريخ ومصير مشترك».

جاء تأكيد شكري خلال لقاءاته مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، على هامش مشاركة الوزير المصري في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم مبادرة استقرار ليبيا.

المصالحة والانتخابات في ليبيا

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تصريح صحفي، إن لقاءات الوزير سامح شكري مع المجلس الرئاسي تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا والاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، وملف المصالحة الوطنية في ليبيا.

كما أكد شكري ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما يضمن عودة ليبيا إلي الليبيين ويحقق استقرارها وسيادتها، مثمنا جهود رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه في ملف المصالحة الوطنية.

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وشدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاءاته مع المجلس الرئاسي على «أهمية متابعة الجهود ذات الصلة من أجل استعادة اللُحمة الوطنية وترسيخ السلام الاجتماعي بما يفتح الآفاق أمام كافة أبناء الشعب الليبي للعمل سويا في البناء والتنمية تحت راية الوطن الواحد الجامع لليبيا الشقيقة».

المنفي يعرب عن تطلع لليبيا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أعرب من جانبه «عن تقديره واعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين مبرزا سعادته بزيارته لمصر، ومشيدا بالتطور الحادث بها خلال الفترة الحالية، وأعرب عن تطلع القيادة الليبية إلي الاستفادة من الخبرات المصرية بهدف تطوير القدرات الليبية ودفع عجلة التنمية الجارية في ليبيا الآن».

أما عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، فقد أكد من جهته خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري أهمية ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، فيما تناول القواعد الإجرائية والتشريعية الخاصة بالانتخابات الليبية المقبلة.

الكوني يأمل تكثيف التواجد المصري في جنوب ليبيا

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية إن عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ركز من جانبه على أهمية تطوير العلاقات بين مصر وليبيا، معبرا «عن التطلع لقيام مصر بالنظر في المشاركة في عملية التطوير الجارية حاليا وبصفة خاصة في منطقة الجنوب الليبي».

كما عبر الكوني لوزير الخارجية المصري «عن أمله في تكثيف التواجد المصري في الجنوب الليبي لتقديم الخدمات المطلوبة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين» وفق الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية.