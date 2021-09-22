حفتر يكلف الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 05:47 مساء
الفريق عبد الرازق الناظوري مع المشير خليفة حفتر, (الإنترنت)

كلَّف قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، اليوم الأربعاء، بمهام منصب القائد العام، لمدة ثلاثة أشهر.

وتبدأ مدة الثلاثة أشهر، من غدٍ الخميس 23 سبتمبر الجاري، حتى 24 ديسمبر المقبل، بحسب بيان صادر عن القيادة العامة على  صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونص القرار الذي حمل رقم «344» لسنة 2021، في مادته الأولى، على أن يكلف الناظوري، بمهام منصب القائد العام «وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات المقررة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن إعادة منصب القائد العام».

فيما نصت المادة الثانية، على أن «يتولى الناظوري مهام منصب القائد العام لفترة ثلاثة أشهر، تبدأ من 23 سبتمبر الجاري، حتى 24 ديسمبر المقبل».

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