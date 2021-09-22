حفتر يجتمع برؤساء الأركان التابعين للقيادة العامة

اجتماع حفتر مع قيادات الأركان التابعين له، الأربعاء 22 سبتمبر 2021. (القيادة العامة)

اجتمع قائد قوات القيادة العامة المُشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، برؤساء أركان الأسلحة التبعة للقيادة العامة «البرية، والبحرية، والدفاع الجوي، وحرس الحدود»، بحسب ما نشرته القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك».

يأتي ذلك، بعدما قرر حفتر تكليف، رئيس الأركان التابع للقيادة العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، بمهام منصب القائد العام، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من غدٍ الخميس 23 سبتمبر الجاري، حتى 24 ديسمبر المقبل.

- حفتر يكلف الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر

ونص قرار القيادة العامة رقم «344» لسنة 2021، في مادته الأولى، على أن يكلف الناظوري، بمهام منصب القائد العام «وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات المقررة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن إعادة منصب القائد العام».

فيما نصت المادة الثانية من القرار، على أن «يتولى الناظوري مهام منصب القائد العام لفترة ثلاثة أشهر، تبدأ من 23 سبتمبر الجاري، حتى 24 ديسمبر المقبل». حيث يعتزم حفتر خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

اجتماع حفتر مع قيادات الأركان التابعين له، الأربعاء 22 سبتمبر 2021. (القيادة العامة)

اجتماع حفتر مع قيادات الأركان التابعين له، الأربعاء 22 سبتمبر 2021. (القيادة العامة)

اجتماع حفتر مع قيادات الأركان التابعين له، الأربعاء 22 سبتمبر 2021. (القيادة العامة)

اجتماع حفتر مع قيادات الأركان التابعين له، الأربعاء 22 سبتمبر 2021. (القيادة العامة)