أبوالغيط يؤكد للمنفي دعم الجامعة العربية لجهود المجلس الرئاسي في تنفيذ خارطة الطريق

لقاء أبوالغيط والمنفي في طرابلس، الخميس 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسي في تنفيذ خارطة الطريق، التي تقود البلاد للمصالحة الوطنية الشاملة، والاستحقاق الانتخابي المقبل، كما جدد التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية توافقية شاملة للوضع في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء أبوالغيط مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، الذي استقبله والوفد المرافق له، على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي وأبوالغيط جرى خلاله استعراض جهود دعم مسارات التسوية السياسية، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، وسبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وفق خارطة الطريق التي توافقت عليها جميع الأطراف، وكذلك إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

ورحب المنفي في بداية اللقاء بأمين عام الجامعة العربية، مؤكدا أهمية الدور العربي في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تمهد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وبشكل متزامن، بما يساهم في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، لينعم الشعب الليبي بالأمن والسلام.

لقاء أبوالغيط والمنفي في طرابلس، الخميس 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)