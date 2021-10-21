المنفي يشيد بالجهود التونسية لحلحلة الأزمة الليبية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 21 أكتوبر 2021, 11:13 صباحا

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، بالجهود التونسية في «المساهمة بحلحلة الأزمة الليبية، من خلال مواقفها الرسمية الإيجابية، في كل المحافل الدولية، ومساندتها الدائمة للشعب الليبي لتجاوز هذه المرحلة».

جاء ذلك خلال استقبال المنفي لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الذي يترأس وفد بلاده للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة «استقرار ليبيا»، وبحضور السفير التونسي المعتمد لدى ليبيا. 

- وزير خارجية تونس يصل إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»

بدوره، عبَّر الجرندي عن سعادته بزيارة ليبيا والمشاركة في المؤتمر من أجل دعم الاستقرار والسلام في ليبيا.

ومقرر أن يشارك في مؤتمر استقرار ليبيا 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

ودعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى انعقاد المؤتمر بغية توحيد الجهود الرامية إلى مساعدة ليبيا على عبور المرحلة الحالية وإنجاز الاستحقاقات الضرورية في توقيتاتها المستهدفة.

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