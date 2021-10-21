المنفي يؤكد لـ«دي كارلو» وكوبيش أهمية إجراء الانتخابات في موعدها وبشكل «متزامن»

من لقاء المنفي وكوبيش ودي كارلو، 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، إهمية «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وفي موعدها المحدد» المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي للوفد الأممي المشارك في المؤتمر الدولي المعني بمبادرة «استقرار ليبيا» برئاسة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري دي كارلو نيابة عن الأمين العام، وحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وأشاد المنفي خلال اللقاء، بدور الأمم المتحدة في «اعتماد خارطة الطريق، وإنجاح الحوار السياسي الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تحقيق الاستقرار».

وأشار البيان إلى مناقشة الاجتماع ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ حيث «تم التأكيد على إجرائها بشكل متزامن وفي موعدها المحدد، وكذلك مساهمة الأمم المتحدة في دعم هذا الاستحقاق الوطني»، وتطرق اللقاء إلى متابعة نتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية كافة.

بدورها، أشادت دي كارلو بجهود المجلس الرئاسي في «توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية»، وأكدت أن انعقاد مؤتمر «استقرار ليبيا» في طرابلس «يعد رسالة سياسية مهمة للجميع»، معربة عن أملها «بنجاح المؤتمر، وتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

من لقاء المنفي وكوبيش ودي كارلو، 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

من لقاء المنفي وكوبيش ودي كارلو، 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)