المنقوش تطلع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة على مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا

لقاء المنقوش ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية)

أطلعت وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، كل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ماري دي كارلو، على مضامين ومسارات «مبادرة استقرار ليبيا» واستعدادات الوزارة للمؤتمر الوزاري الدولي الذي سيعقد في طرابلس بعد غدا الخميس، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن لقاء المنقوش ودي كارلو تركز حول مبادرة استقرار ليبيا، والاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بهذه المبادرة بعد غدا الخميس. وكذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، المقررة في نهاية ديسمبر القادم، وأهمية التنفيذ الكامل لمخرجات لجنة 5 + 5، وتقديم الدعم اللازم لها لإنجاز مهامها.

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وأضافت الوزارة أن المنقوش «قدمت خلال هذا اللقاء لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، لمحة عن مضامين ومسارات مبادرة استقرار ليبيا، بجوانبها العسكرية- الأمنية، والإقتصادية».

وأوضحت المنقوش أن الهدف من المبادرة «هو وضع الآليات المناسبة، والإجراءات العملية الخاصة بالتطبيق الفعلي، لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 الدوليين الخاصين بليبيا، وقراري مجلس الأمن ذات الصلة رقم 2570 و2571، وصولا الى تحقيق الاستقرار في كامل ربوع ليبيا».

كوبيش ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة خلال لقاء المنقوش، الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021. (وزارة الخارجية)