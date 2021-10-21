نورلاند وسامح شكري في طرابلس للمشاركة في مؤتمر «استقرار ليبيا»

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وصول مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى يال لمبرت، ومبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى مطار معيتيقة؛ للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة «استقرار ليبيا»، الذي تحتضنه العاصمة طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن وزيري خارجية مصر سامح شكري، والمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وصلا إلى مطار معيتيقة كذلك للغرض نفسه.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دول مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.