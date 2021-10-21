الانتخابات ودعم لجنة «5+5» محور محادثات المنفي مع وزير الخارجية المصري

لقاء المنفي مع وزير الخارجية المصري في طرابلس، الخميس 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ظهر اليوم الخميس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والوفد المرافق له، حيث تركزت محادثاتهما التي جرت في العاصمة طرابلس على الانتخابات ودعم اللجنة العسكرية المشتركة.

ووصل شكري في وقت سابق اليوم إلى العاصمة طرابلس على رأس الوفد المصري المشارك في المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا، والذي انطلقت فعالياته بفندق كورنثيا بمشاركة أكثر من 25 وزيرا ومبعوثا وممثلا دوليا.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي رحب بالوزير سامح شكري والوفد المرافق له المشارك في المؤتمر، معربا عن تقديره لدور مصر الداعم للتسوية السياسية في ليبيا، وجهودها في إعادة الاستقرار، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات إيجابية انطلاقا مما يجمعهما من أواصر أخوة مُمتدة عبر التاريخ.

وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء المنفي وشكري بحث عددا من الملفات التي تهم الشأن السياسي الليبي، وخاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وتوفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5)، في مهمة إخراج أشكال التواجد الأجنبي كافة من ليبيا، والوصول إلى الاستقرار الدائم في البلاد.

من جهته جدد شكري التأكيد على «دعم مصر الكامل، لجهود مساعدة الليبيين على تجاوز المرحلة الراهنة، من خلال تنسيق الجهود المشتركة في المحافل الدولية المعنية بالقضية الليبية، مؤكدا أهمية الالتزام بخارطة الطريق السياسية، وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد».

وأشاد وزير الخارجية المصري في ختام اللقاء، بجهود المجلس الرئاسي، في إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لإنهاء الأزمة الليبية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما استقبل رئيس المجلس الرئاسي العديد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي الأول من نوعه من حيث حجم التمثيل الذي تستضيفه ليبيا منذ العام 2011.

لقاء المنفي مع وزير الخارجية المصري في طرابلس، الخميس 21 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)