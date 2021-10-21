«البحث الجنائي» تطلق الخطة الأمنية «أ» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 01:53 صباحا
انتشار أمني في بنغازي ضمن الخطة الأمنية (أ) (إدارة البحث الجنائي)

أطلقت الإدارة العامة للبحث الجنائي فعليًا الخطة الأمنية رقم (أ) والتي تطبق داخل مدينة بنغازي، بالتنسيق مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، كمرحلة أولى من الخطة الأمنية العامة التي تحوي أيضًا على الخطة رقم (ب)، والتي تستهدف في المرحلة المقبلة باقي المدن الليبية والطرق الصحراوية والبوابات.

ووفق منشور للإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، بدأت الخطة التي تشرف عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي، وبمشاركة وحدات من الجيش والشرطة، بانتشار أمني موسع مساء أمس الثلاثاء، بينما جارٍ تنفيذ باقي البنود الواردة في الخطة التي اعتمدها وزير الداخلية خلال الفترة الماضية.

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وضمن بنود الخطة الأمنية، إطلاق حملة الأمن الظاهر وغير الظاهر لتأمين مدينة بنغازي؛ بهدف القبض على المطلوبين، وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي ومختلف النيابات الجزئية بالمدينة، إضافة إلى تكثيف البحث والتحري في كافة القضايا الجنائية المقيدة ضد مجهول، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما تهدف الخطة الأمنية الجديدة، وفق منشور إدارة البحث الجنائي، إلى الحد من الظواهر السلبية بالمدينة ومساندة الأجهزة الضبطية في القيام بمهامها المنوطة بها؛ للحفاظ على حالة الأمن التي تعيشها المدينة.

انتشار أمني في بنغازي ضمن الخطة الأمنية (أ) (إدارة البحث الجنائي)
انتشار أمني في بنغازي ضمن الخطة الأمنية (أ) (إدارة البحث الجنائي)
انتشار أمني في بنغازي ضمن الخطة الأمنية (أ) (إدارة البحث الجنائي)
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