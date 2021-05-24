كشف تفاصيل قتل جدة لحفيدها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 01:47 صباحا
مبنى مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي مساء اليوم الأحد عن تفاصيل قتل جدة لحفيدها الرضيع البالغ من العمر عام ونصف العام، في منطقة الصابري بالمدينة.

وأشارت الإدارة، في مقطع فيديو نشرتها عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى أن القضية قيدت في البداية ضد مجهول، لكن بعد جمع المعلومات اللازمة عن الطفل والعائلة، تم القبض على جدته التي اعترفت بجريمة القتل.

وقالت الجدة إن عمرها 40 عاما، ولم تكن في وعيها لحظة الجريمة، ولم تكن تقصد قتل الطفلـ، مضيفة أن مزاجها لم يكن جيداً، وحاولت البقاء في هدوء، لكن الطفل رفض السكوت عن الصراخ، وظل يبكى، حتى خنقته بأداة على وجهه.

وأشارت إلى أن جد الطفل كان في غرفة آخرى مجاورة بالمنزل ذاته لحظة وقوع الجريمة، وحاول إنقاذ الطفل بعد الحادث، لكنه لم يتمكن، إذ كانت روح الرضيع قد فارقت الحياة.

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