بعد 5 أشهر.. البحث الجنائي يكشف تفاصيل جريمة قتل في شوارع بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 10:29 صباحا

تمكن أعضاء قسم التحريات والقبض بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي من فك ملابسات جريمة مقتل مواطن، سجلت قبل خمسة أشهر على أنها وفاة إثر حادث سير، قبل أن يتضح أنها تحمل طابعا جنائيا.

وأوضحت الإدارة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه في ٣٠ أغسطس الماضي، كانت هناك معلومات بأن المواطن (م ف) فارق الحياة إثر اصطدام سيارته بسور في شارع الاستراحات بمنطقة الفكاعات ببنغازي.

وبعد ورود معلومات لقسم التحري بالإدارة العامة للبحث الجنائي، تفيد بأن المتوفى صدم سيارته نتيجة لمشاجرة مع شخص مجهول يقود سيارة دفع رباعي، بدأ رجال الأمن بالبحث والتحري عن تفاصيل الحادثة.

وبحسب بيان مديرية أمن بنغازي، قاد التحري والاستدلال إلى معلومات تفيد بأن المتوفى كان يقود سيارة نوع «تويوتا» رصاصي اللون، ويقوم بملاحقة امرأة تقود سيارة بيضاء اللون في المنطقة نفسها، 
وكشفت أنه حينما كان (م ف) يلاحق المرأة، اتصلت بشخص يدعي (و ز)، يسكن في منطقة الفكاعات.

وبعدما حضر هذا الأخير طارد المتوفى (م ف)، مستخدما في ذلك سيارته نيسان الارمادا بيضاء اللون، بينما أدت السرعة الكبيرة التي كان يقود بها المطارد، إلى اصطدام سيارته بسيارة (م ف) من الخلف، وهو ما أدى إلى اصطدام الأخير بسور إحدى الاستراحات، الذي وقع عليه وتسبب في مقتله.

وأوضح البيان أن القضية جنائية، وأن (م ف) فارق الحياة نتيجة عملية قتل وليس حادث سير، فيما تم استدعاء المرأة التي اعترفت بدورها في الجريمة، كما اعترفت على الجاني (و ز)، الذي تبين أيضا أنه قام ببيع سيارته وعليها آثار اصطدام من الأمام في محاولة لطمس الدليل وأداة ارتكاب الجريمة وهي السيارة.

 

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