غلق محلات وضبط مخالفات في جولة على المحال والصيدليات بوادي زمزم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 08:13 مساء
جولة لرصد المخالفات في منطقة زمزم, 20 أكتوبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية فرع الوسطى)

تمكن أعضاء مركز الرقابة على الأغذية فرع الوسطى، من ضبط عدد من المخالفات خلال جولة اليوم، على المحلات والأسواق التجارية ومحال بيع اللحوم والمخابز والصيدليات، فيما تم غلق بعضها واتخاذ إجراءات فورية حيال أخرى.

وحسب مكتب جهاز الحرس البلدي زمزم، أسفرت الحملة، عن ضبط كميات كبيرة من العصائر والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، فيما اتخذت الإجراءات القانونية، فيما يتعلق بالشهادات الصحية وإذن المزاولة والترخيص، وتم تشميع عدد من المحال التجارية.

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وشملت الجولة التي ترأسها مفتاح الصادق وأعضاء المركز، برفقة رئيس وأعضاء مركز الحرس البلدي ومركز شرطة زمزم، مستشفى زمزم القروي وعددًا من الصيدليات.

جولة لرصد المخالفات في منطقة زمزم, 20 أكتوبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية فرع الوسطى)
جولة لرصد المخالفات في منطقة زمزم, 20 أكتوبر 2021. (مركز الرقابة على الأغذية فرع الوسطى)
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