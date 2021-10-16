بدء جولة استدراكية لتدريب موظفي اللجان الانتخابية في أبوقرين وزمزم والوشكة

لتدريب موظفي اللجان الانتخابية في أبوقرين وزمزم والوشكة, 16 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)

بدأت اليوم السبت، الجولة الاستدراكية لمكتب الدائرة الانتخابية الخامسة سرت، لتدريب موظفي المراكز الانتخابية بمناطق أبوقرين والوشكة وزمزم.

وقال مشرف التدريب بالدائرة الانتخابية سرت، أكرم بلعيد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن عدد المراكز الانتخابية المستهدفة حاليًا يبلغ ثمانية.

وتابع أن المتدربين يتلقون خلال الجولة، شرحًا حول بطاقة الناخب وكيفية تسليمها واستلامها وكتابة بيانات البطاقة.

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وأوضح أن عدد المراكز الانتخابية التابعة للدائرة الانتخابية الخامسة سرت، يصل إلى 78 مركزًا، بينما عدد موظفي المراكز الذين يتم تدريبهم 370 موظفًا وموظفة.

لتدريب موظفي اللجان الانتخابية في أبوقرين وزمزم والوشكة, 16 أكتوبر 2021. (بوابة الوسط)