وصول أدوية ومستلزمات طبية من منظمة الصحة العالمية إلى سرت

جانب من شحنة المستلزمات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى سرت.

تسلَّمت مخازن مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت، اليوم السبت، شحنة أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من مكتب منظمة الصحة العالمية بطرابلس.

كان في استقبال الشحنة مدير عام المستشفى دكتور علي الزرقاء والمنسق الميداني لمنظمة الصحة العالمية بمدينة سرت الدكتور سيف عثيق الورفلي.

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وأوضح مشرف المخازن الطبية بالمستشفى في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن هذه الشحنة تحوي كميات كبيرة من الأدوية الطبية المختلفة والخاصة باحتياجات أقسام العناية والكلى والباطنة، وكدلك مستلزمات طبية تخص غرف العمليات وقسم الإسعاف والطوارئ.

جانب من شحنة المستلزمات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى سرت.