المجلس الرئاسي والدبيبة يبحثون مع لجنة (5+5) خطة خروج المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 06:11 مساء
اجتماع المجلس الرئاسي والدبيبة مع لجنة (5+5), 20 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خطة خروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، وفق ما أعلن المجلس الرئاسي اليوم.

كانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وضعت آلية تنفيذية، لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في اجتماعها الأخير بجينيف.

وفي 8 أكتوبر الجاري، قررت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خلال اجتماعها في جنيف، «إعداد وإقرار» خطة عمل لإخراج جميع «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية «بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن».

- لجنة (5+5) تقر خطة لإخراج «المرتزقة» من ليبيا بـ«شكل تدريجي ومتوازن ومتزامن»

وقالت اللجنة في بيان حينها، إنها اجتمعت في مقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحضور المبعوث الأممي في ليبيا یان کوبیش، استكمالا لأعمال اللجنة «بخصوص تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما البند المتعلق بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية برأ وبحرا وجوا».

اجتماع المجلس الرئاسي والدبيبة مع لجنة (5+5), 20 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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